، جوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ودَّعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الحجاج المغادرين إلى بلدانهم بالورود والهدايا؛ إذ قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار، العقيد صالح يحيى الزهراني، بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.
وكانت الفعالية على مرحلتين، المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية بمنطقة الجوازات. وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.
وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتركت انطباعًا إيجابيًّا لديهم.
يأتي ذلك بتوجيه من المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 09:00 PM
امتدادًا لخدمات حكومة خادم الحرمين.. وترك انطباعًا إيجابيًّا لديهمجوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية
ودَّعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الحجاج المغادرين إلى بلدانهم بالورود والهدايا؛ إذ قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار، العقيد صالح يحيى الزهراني، بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.
وكانت الفعالية على مرحلتين، المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية بمنطقة الجوازات. وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.
وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتركت انطباعًا إيجابيًّا لديهم.
يأتي ذلك بتوجيه من المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى.
، جوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.