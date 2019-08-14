، مدير تعليم صبيا يهنّئ خادم الحرمين وولي العهد بنجاح موسم الحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الحازمي": جسد حرص القيادة على توفير كافة سبل الراحة للحجاج

رفع مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.

وأشاد مدير تعليم صبيا بما تحقق من نجاح باهر لكافة أعمال موسم حج هذا العام، وما نُفّذ على أرض الواقع من دقة في التنظيم وتناغم في الأداء في كافة المراحل؛ مما ساهم ولله الحمد في تميز الأعمال، ورقي الأداء، وسمو الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، والتي جاءت تأكيداً على ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام ومتابعة وحرص دائم على تأمين سبل الراحة وأعلى معايير السلامة لحجاج بيت الله الحرام، منوهاً إلى توجيهاتهم – أيدهم الله – التي كان لها بالغ الأثر في تميز حج هذا العام.

وأضاف "الحازمي": أن ذلك يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، مشيراً إلى أن هذه البلاد تحظى برجال وضعوا أمنها واستقرارها نصب أعينهم، وأن التوجيهات الكريمة والبذل السخي وما تقدمه جميع الأجهزة الحكومية من تسخير لجميع الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام؛ ليؤكد أن قادة وحكومة المملكة العربية السعودية أهلٌ لما شرّفهم الله به من خدمة لبيته العتيق وقيادة للأمتين العربية والإسلامية، سائلًا الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره.