، قطار الحرمين السريع يرفع طاقته الاستيعابية لتوديع الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - عدد الرحلات يصل إلى 64 رحلة تحمل كل منها 800 حاج

أعلن قطار الحرمين السريع عن رفع طاقاته الاستيعابية وتشغيل الرحلات المزدوجة، وتفعيل خطة التفويج للحجاج المغادرين من مكة المكرمة بعد أدائهم الركن الخامس من أركان الإسلام؛ وفقًا لخطة التفويج إلى جدة والمدينة المنورة.

وقال مدير عام التشغيل والصيانة بقطار المشاعر المهندس ريان الحربي: الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" سخرت جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ من خلال منظومة النقل في قطار الحرمين وقطار المشاعر.

وأضاف: نجحنا في نقل الحجاج من محطتَي المدينة المنورة وجدة، إلى محطة مكة؛ لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأردف: قطار الحرمين السريع بدأ في رفع طاقته الاستيعابية تزامنًا مع مغادرة الحجاج من مكة المكرمة بعد انتهاء مناسكهم.

وتابع: بدأنا في تشغيل الرحلات المزدوجة أسبوعيًّا ليصل عدد الرحلات إلى 64 رحلة، ننقل في كل رحلة نحو 800 حاج في الرحلة الواحدة، مع التزامنا الكامل لضيوف الرحمن بالدقة في المواعيد وتحقيق أعلى مستويات الراحة لهم.

وأشار "الحربي" إلى أن خطة التفويج تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق آلية تكاملية نعمل من خلالها كمنظومة واحدة هدفها تمكين الحجاج من زيارة المدينة المنورة.