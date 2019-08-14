دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (جدة)
وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة عن العمل، لتقصيرهم في خدمة ضيوف الرحمن.
كما وجه نائب أمير منطقة مكة بمعالجة عاجلة وتقديم كامل الخدمات للحجاج والتحقيق مع المقصرين والرفع له بالنتائج.
بالصور: كيف كان الحج قديماً
من Microsoft News
كانت هذه تفاصيل خبر بدر بن سلطان يوجه بإيقاف مسؤولي مؤسسة طوافة.. قصروا في خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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