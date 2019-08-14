شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تفاجئ الملك سلمان بهذا الموقف الحاسم .. وتضع شرطًا نهائيًا أمام السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضعت الحكومة اليمنية، اليوم الاربعاء (قبل قليل)، على المجلس الانتقالي الجنوبي شرطا وحيد قبل انعقاد اي اجتماع في الرياض.

واشترطت الحكومة اليمنية المعترف بها انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها بعدن قبل انعقاد أي اجتماع في العاصمة السعودية الرياض.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن دعا كافة الاطراف اليمنية إلى عقد اجتماع بالرياض.

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