شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات عاجلة بإيقاف مطار عدن.. وتوقعات بحدث ضخم خلال الساعات القادمة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤولون في مطار عدن الدولي ان ادارة المطار تلقت توجيهات بوقف كافة الرحلات عبر مطار عدن الدولي.
واشارت المصادر ان التوجيهات لاتبدو واضحة فيما اذا كانت من التحالف ام من قيادة الحكومة.
اشار المصدر الى ان تصاريح السفر الغيت وتم ابلاغ كافة الخطوط الجوية بتحويل طيرانها الى مطار سيئون وفقا لصحيفة عدن الغد.
ويأتي توقيف مطار عدن بعد ساعات من تشغيلة بعد عودة الهدوء الى المدينة وانتهاء المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي.
وتزامن اغلاق مطار مع الدعوات التي اطلقتها قيادة الانتقالي للجماهير في المحافظات الجنوبية للزحف صوب عدن لحضور الاحتشاد غدا الخميس المؤيد لخطوة الانتقالي الذي يسعى الى الاستقلال وفصل جنوب اليمن عن شماله.
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