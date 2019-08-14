شكرا لقرائتكم خبر عن أول وزير في الحكومة يقفز من سفينة الشرعية ويعلن الانضمام للانتقالي الجنوبي (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، عقب انقلابه على الحكومة ”الشرعية“ وسيطرة مليشياته على العاصمة المؤقتة عدن، بالتحرك لاستقطاب وزراء الحكومة ”الشرعية“ واستمالتهم للاعتراف بسلطاتهم والتمرد على الحكومة.

وفد من ”المجلس الانقلابي“ في عدن برئاسة ”عدنان محمد الكاف“ عضو هيئة رئاسة المجلس التقى، اليوم الثلاثاء 13 اغسطس/آب، بوزير العدل في الحكومة ”الشرعية“ علي هيثم الغريب.

وبحسب خبر وسائل اعلام الانقلابيين، فقد أشاد ”الكاف“ بما أسماها ”المواقف والأدوار النضالية والوطنية للوزير ”الغريب“، مشيراً الى ان مجلسهم ينظر للوزير بـ”تقدير عال“ ويحرص على ان يكون له ”دور بارز ومؤثر في المرحلة القادمة انطلاقاً من الإيمان بأن الجنوب ملك كل أبناؤه“.

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من جهته، عبر الوزير علي هيثم الغريب عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً ان ”الجميع على سفينة واحدة، وان المرحلة تتطلب تظافر جهود الجميع، بما يحقق لشعبنا تطلعاته وأهدافه“، في اعتراف منه بسلطات الانقلابيين والتمرد على ”الشرعية“.

رافق ”الكاف“ في زيارته المتحدث الرسمي للمجلس ”نزار هيثم“ ونائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس ”منصور صالح“ و”سالم الشبحي“ عضو ما يسمى بـ”الجمعية الوطنية“.