نائب وزير الحج يهنئ القيادة بنجاح موسم هذا العام

هنأ نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم، الأربعاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440ھ .

وقال الدكتور مشاط: «تبذل المملكة كل طاقاتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم إلى المملكة، وخلال أدائهم مناسك الحج وحتى عودتهم إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأضاف مشاط أن جميع الأجهزة الحكومية تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن في منظومة متكاملة وخطط محكمة يتم تنفيذها على أكمل وجه، وتتم متابعتها من خلال غرف مراقبة وتحكم ولجان المتابعة الميدانية؛ للتأكد من تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، منوهًا بالمشاريع والمبادرات النوعية التي نفذت لحج هذا العام، والتي كانت سببًا، بعد توفيق الله، في التيسير على ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بيسر وسهولة ووسط أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.