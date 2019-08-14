مدير تعليم ينبع يوجّه بتمكين المعلمين الجدد من مباشرة أعمالهم

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ‫ينبع، الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، اليوم، الأربعاء، حركة توزيع وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد بالمدارس التابعة للمحافظة وقطاعاتها.

ووجَّه الدكتور العقيبي مديري المدارس؛ بتمكين المعلمين من المباشرة دون الحاجة لمراجعة الإدارة للحصول على خطاب توجيه، متمنيًا لجميع المعلمين والمعلمات المعينين التوفيق والسداد، وأن يعينهم الله على أداء رسالتهم على أكمل وجه.

وبيَّن مدير شؤون المعلمين، بَاسِم سفر الأحمدي، أن بإمكان الجميع الاطلاع على نتيجة التوجيه من خلال الاستعلام عبر نظام «نور».

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وأوضح الأحمدي أن مباشرة المعلمين في مدارسهم، ستكون اعتبارًا من يوم الأحد 17-12-1440 هـ، مشددًا على ضرورة الرفع بالمباشرة إلكترونيًا عن طريق نظام فارس، وورقيًا من خلال المراسل الإلكتروني للمدرسة.

وأشار الأحمدي، إلى أن توجيه المعلمين على المحافظة والقطاعات التابعة لها، روعي فيه الاحتياج المُبَلَّغ وتحقيق الرغبات ما أمكن، وفقًا للمفاضلة والاستحقاق.