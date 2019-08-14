وزير الخارجية: السعودية تستشعر عِظَم المسؤولية تجاه المسلمين في العالم

رفع وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح موسم الحج.

وقال الوزير: «إن النجاحات المتتالية لموسم الحج عامًا بعد عام تحققت بفضل من الله عز وجل، ثم بمتابعة وحرص من القيادة الرشيدة، التي جعلت أولى اهتماماتها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ استشعارًا من المملكة لعظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى دول العالم دون تفرقة أو تمييز».

وأكد العساف أن المملكة العربية السعودية سخرت كل إمكاناتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة، موضحًا أن وزارة الخارجية تشرفت كسائر الأجهزة الحكومية الأخرى وباقي القطاعات بخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار الوزير إلى استخدام التقنيات المتطورة لإصدار التأشيرات الإلكترونية لحجاج بيت الله، حيث تم منح أكثر من 1.8 مليون تأشيرة للحجاج من مختلف دول العالم عبر جميع بعثات المملكة العربية السعودية وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للمملكة فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم، مشيرًا إلى أن دور وزارة الخارجية في موسم الحج، يتكامل مع أدوار قطاعات الدولة الأخرى بتوجيه من القيادة؛ لتقديم كل ما من شأنه أن يعكس جهود المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.