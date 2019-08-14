اعتماد توزيع ٩٤٠ معلمًا ومعلمة بمدارس المنطقة الشرقية

اعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، اليوم، الأربعاء، توزيع ٩٤٠ معلمًا ومعلمة جديدًا بالمنطقة، وذلك وفق المفاضلة والاحتياج، وستكون مباشرتهم يوم الأحد المقبل.

وهنأ الدكتور الشلعان المعلمين والمعلمات الجدد متمنيًّا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية المقبلة، مؤكدًا أن المعلم هو العامل الأهم في بناء المجتمع وتكوين جيل واعٍ قادر على مواصلة التقدم وإنتاج المعرفة، ويُسهم في صناعة التقدم وصيانة الحضارة؛ لذلك حظي بالرعاية والعناية على كل الأصعدة.

وأضاف الشلعان: «المعلم صانع الأجيال وباني الحضارات وعماد التطوير المستمر والتنمية المستدامة، وبذلك استحق كل تقدير وتبجيل فهو صاحب رسالة مقدسة وسيحقق تطلعات وطموحات حكومتنا الرشيدة نحو التقدم والازدهار وتحقيق الرؤية الوطنية الطموحة «٢٠٣٠»، التي تسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات العملية التربوية والتعليمية».

ورفع الشلعان باسم أسرة تعليم الشرقية الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة؛ لما توليه من دعم واهتمام بالتعليم والمعلمين، كما تقدم بالشكر للأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة، على دعمهما للتعليم في المنطقة وتوجيهاتهما السديدة؛ ما جعل طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المنطقة يحققون مراكز عالمية ومتقدمة، وكذلك الشكر موصول لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجميع المسؤولين في الوزارة على ما يقدمونه من جهود في سبيل تطوير التعليم وتحقيق أهدافه.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص إلى أن برنامج تهيئة واستقبال المعلمين والمعلمات الجدد سيبدأ، الأحد المقبل، بالدمام بمقر قصر النخيل على طريق الدمام الجبيل السريع، ويستمر يومين يتخلله لقاء مفتوح مع مدير عام التعليم، بجانب عدد من ورش العمل وطرح عدد من المحاور المهمة، ومن ثم يبدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر لثلاثة أيام.