بالصور .. «عاجل» ترافق آخر قوافل ضيوف الرحمن في منى

حمد النفيسة

تصوير - إبراهيم الفليحي

الابتهالات والدموع، الشعور الأهم للراحلين عن المشاعر المقدسة، من حجاج بيت الله الحرام في آخر أيام التشريق ورمي الجمار.

وحاولت عدسة «عاجل»، رصد مشاعر ضيوف الرحمن وهم يغادرون مشعر منى؛ حيث توجهت الأفواج الأخيرة لإتمام نسكها متأخرين بعد رمي الجمرات.

ويغادر الحجاج المسجد الحرام للطواف والسعي وسط منظومة متكاملة من الخدمات تستمر حتى نهاية آخر لحظات الحج ومغادرة الحجاج بشكل كامل.

ويبادر الحجاج -لاسيما القادمون من الخارج- بمد جسور التواصل مع المصورين.. لا تفارقهم الابتسامة الطبيعية، التي تتواءم مع الأجواء الروحية في المشاعر المقدسة.

وفور أن تصوب إليهم عدسة الكاميرات يبادرون بسؤال المصور عن وسيلة الإعلام التي يعمل لديها، ومصير الصورة التي ستنشر، ومتى تنشر، وكيف يستطيعون الوصول لها لاحقًا بعد دورتها التحريرية.

هو حديث مستمر بين الحجيج، الذين تبدو على جباههم أجواء الرضا بما يلمسوه من اهتمام وعناية من حكومة وأجهزة المملكة العربية السعودية.

وتتحول حالة الرضا إلى أمل بأن تصل هذه الحالة لمن لم يعيشها خارج حدود المملكة، والدعاء لهم بأن تأتيهم الفرصة ليكونوا من الموعودين بزيارة المشاعر المقدسة، وأن ينعموا بهذه الأجواء الروحانية، شديدة الصفاء.

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وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج إحصاءات الحج لعام 1440هـ؛ حيث بلغ إجمالي الحجاج (2489406) حجاج، منهم (1855027) حاجًّا من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (634379) حاجًّا يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته (67%).

وبلغ عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1385234) حاجًّا، وبلغ عدد الحاجَّات من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (1104172) حاجَّة.

وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع (117731)؛ حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ (2371675).

وفيما يخص الحجاج القادمين من خارج المملكة، فقد بلغ عدد حجاج دول مجلس التعاون الخليجي (31884) حاجًّا بنسبة (2%)، وبلغ عدد حجاج الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجي (414750) حاجًّا بنسبة (22%)، وبلغ عدد حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية (1126633) حاجًّا بنسبة (61%).

أما حجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية، فقد بلغت أعدادُهم (187814) حاجًّا بنسبة (10%)، وبلغ عدد حجاج الدول الأوروبية (67054) حاجًّا بنسبة (4%)، بينما بلغ عدد حجاج دول أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا (26892) حاجًّا بنسبة (1%).

ووصل (1741568) حاجًّا من الحجاج القادمين من خارج المملكة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (96209) منهم عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (17250) حاجًّا، وتنوعت كثافة وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية على عدة فترات زمانية.

ووصل (614919) حاجًّا من خارج المملكة خلال الفترة من بداية الموسم وحتى 18 من ذي القعدة، بينما وصل (808311) حاجًّا خلال الفترة (من 19 إلى 29) من شهر ذي القعدة، واستكمل (431797) حاجًّا وصولهم إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة (من 1 إلى 8) من شهر ذي الحجة.

الحجاج والمصورون.. أسئلة تقليدية عن «المكان والزمان» والسعودية قاسم مشترك