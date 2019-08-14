20 متعافيًا من الإدمان يتمُّون فريضة الحج ضمن برنامج جمعية «كفى»

أتم 20 متعافيًا من الإدمان أداء فريضة الحج، ضمن برنامج جمعية «كفى» للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، الذي تنظمه بالتعاون مع مكتب توعية الجاليات بالمحافظة.

وأوضح مدير جمعية كفى بالليث، وسام المهداوي، أن المتعافين توجهوا للحج برفقة مشرفي الجمعية ومكتب الدعوة ضمن 130 شابًّا أدوا حجة الإسلام؛ لكون هذه الفريضة ستكون خير دافع لهم، بعد المولى، على الثبات وعدم الانتكاسة؛ فالحج ليس مجرد شعيرة، بل تجديد للنفس والروح وتغيير نحو الإيجابية، وانسلاخ من كل ما يحمله الماضي من سلبيات.

وبيَّن المهداوي أن برنامج الحج هدية لهؤلاء المتعافين بعد خضوعهم للعلاج ضمن برنامج الرعاية والتأهيل بالجمعية، مشيرًا إلى أن البرنامج شمل العديد من الفعاليات والمسابقات والمحاضرات لتحفيزهم، حتى يكون الحج فرصة لتغييرهم نحو الأفضل والثبات على العلاج والإقلاع عن السموم.

يُذكَر أن برنامج الحج يقام للعام الثامن على التوالي، وكان له تأثير كبير على مدى السنوات الماضية؛ حيث تضم الحملة العديد من المتخصصين بعلاج الإدمان وقضايا الشباب.