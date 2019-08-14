أمين مكة يعلن نجاح خطة الحج وخلو الموسم من «الآفات»

رفع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة نجاح أعمال موسم حج 1440هـ.

وقال القويحص، بحسب بيانٍ صادرٍ عن أمانة المنطقة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ هذا النجاح راجعٌ لما وفَّرته القيادة الرشيدة بالمملكة من إمكانات عظيمة لرعاية ضيوف الرحمن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مثمنًا دعم القيادة المستمر لجميع القطاعات خلال الموسم.

وقدّم أمين المنطقة، التهنئة لمستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان بهذه المناسبة العظيمة، معربًا عن شكره وتقديره لهما على دعمهما اللامحدود لتنمية مكة المكرمة وتحقيق الراحة والاستقرار والرخاء لسكانها وزوارها من حجاج ومعتمرين، وتسخير كافة الإمكانات لاستقبال ضيوف الرحمن ودعم كافة القطاعات الحيوية بالعاصمة المقدسة.

كما قدَّم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي الذي تابع باستمرار سير العمل خلال الفترة الماضية، وقدَّم دعمه لأمانة العاصمة المقدسة لتنفيذ الخطة بالحج والنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة لضيوف الرحمن، والتي أثمرت عن خلوِّ موسم حج هذا العام من أي آفات تشكل خطورة على سلامة الحجاج، والتي أتت نتيجةً للاستعدادات الميدانية الكبيرة منذ وقت مبكر وتكثيف التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة وتوحيد الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكّد «أمين المنطقة» أنّ المملكة منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حرصت وبذلت الغالي والنفيس لراحة وخدمة ضيوف الرحمن، مشدِّدًا على أنَّ كافة النجاحات التي سطَّرتها الجهات العاملة بالحج جاءت امتثالًا للنهج الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الذي جعل من خدمة الحجاج نهجًا وسلوكًا بين المواطنين، إضافةً إلى أنّ خدمة الحاج أمانة يبتغي فاعلها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

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وأضاف: «إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (حفظهما الله) القاضية بالعناية بالحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وانطلاقًا من حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلةً بأمانة العاصمة المقدسة، على سلامة حجاج بيت الله الحرام، فقد استنفرت الأمانة جميع إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لتقديم خدماتها بكافة مستوياتها الخدمية والوقائية والتوعوية، ومن خلال الخطة العامة بالحج والتي شارك في تنفيذها أكثر من 23 ألف موظف وعامل».

وتضمّنت الخطة كذلك، بحسب البيان، تهيئة جميع الإمكانات والخدمات البلدية وتطبيق الرقابة على أكثر من 50 ألف محل تجاري وغذائي متعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطبيق أعلى معايير الإصحاح البيئي على جميع محال ومطابخ تجهيز الأطعمة والوجبات لحجاج بيت الله الحرام، وإحكام الرقابة على أعمال المسالخ ورفع معدل الأداء بها وتطويرها قبل الموسم؛ حيث بلغ عدد المذبوحات في مسالخ الأمانة خلال الموسم 307 آلاف رأس من الماشية.



وفي مجال مكافحة آفات الصحة العامة والنظافة، تمّ رصد وتطهير جميع البؤر النشطة المؤقتة والقيام بأعمال المكافحة بالطرق الصديقة للبيئة والمعالجة الكيميائية والهندسية للبؤر الدائمة، والاستعداد الكامل للتعامل مع النفايات حيث تم تخصيص أكثر من 13 ألف كادر ما بين عامل ومشرف وسائق للقيام بأعمال النظافة والإشراف عليها، وبلغ إجمالي النفايات التي تم رفعها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 84 ألف طن حتى اليوم.

وعبّر القويحص عن فخره واعتزازه بمنسوبي أمانة العاصمة المقدسة ولما قدموه لخدمة ضيوف الرحمن، مقدمًا شكره وتقديره لكافة المنسوبين ممن عملوا ليلًا ونهارًا لخدمة الحجاج، مؤكِّدًا أنّ هذا النجاح تحقّق من خلال الخبرات السابقة التي جاءت امتدادًا لرصيد معرفي تراكمي لنجاحات ماضية في مواسم مليئة بالعطاء لخدمة ضيوف الرحمن، وأشاد بما قدمته وزارة الشؤون البلدية والقروية من دعم ومساندة خلال الموسم، مثمنًا مستوى التنسيق التنظيمي والتعاون بين الأمانة وجميع الجهات الحكومية التي شاركت في تنفيذ الخطة في الحج.