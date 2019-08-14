حج / المستفيدون اليمنيون من برنامج ضيوف الملك يرفعون التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج



مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع الحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة و الزيارة، من أبناء اليمن الشقيق، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد أبناء اليمن الشقيق أن هذه الاستضافة الكريمة جاءت لتضمد الجراح وتخفف الأحزان وهي لفتة إنسانية تحقق الكرامة والأخوة العربية الإسلامية، مشيدين بجهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إضافة إلى حملها هم الأمة العربية والإسلامية والوقوف والدفاع عن جميع قضاياها في المحافل الدولية كافة، إضافة إلى وقوفها المشرف مع الشعب اليمني وقيادته لنصرته ضد مليشيات الإرهاب الحوثي المدعومة من إيران، رافعين جزيل الشكر التقدير العميق لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة وأن كلمات الثناء لا توفيه حقه، وأن الدعاء له لا ينقطع ولا يتوقف.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج استضافت خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم، وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج جميع إمكاناتها بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لتمكين ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

//انتهى//

19:03ت م

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مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع الحجاج المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة و الزيارة، من أبناء اليمن الشقيق، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وأكد أبناء اليمن الشقيق أن هذه الاستضافة الكريمة جاءت لتضمد الجراح وتخفف الأحزان وهي لفتة إنسانية تحقق الكرامة والأخوة العربية الإسلامية، مشيدين بجهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة إضافة إلى حملها هم الأمة العربية والإسلامية والوقوف والدفاع عن جميع قضاياها في المحافل الدولية كافة، إضافة إلى وقوفها المشرف مع الشعب اليمني وقيادته لنصرته ضد مليشيات الإرهاب الحوثي المدعومة من إيران، رافعين جزيل الشكر التقدير العميق لخادم الحرمين الشريفين على هذه الاستضافة الكريمة وأن كلمات الثناء لا توفيه حقه، وأن الدعاء له لا ينقطع ولا يتوقف.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج استضافت خلال حج هذا العام 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم، وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج جميع إمكاناتها بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لتمكين ضيوف خادم الحرمين الشريفين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.//انتهى//19:03ت م0124

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