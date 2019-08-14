السعودية اليوم / أكثر من 270 شخصا في الهند يلقون حتفهم جراء الفيضانات وتشرد مليونا



بنجالورو 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

أودت الفيضانات والانهيارات الأرضية بحياة أكثر من 270 شخصًا وتسببت في تشريد مليون شخص وغمرت المياه آلاف المنازل في ست ولايات وذلك بعد أمطار موسمية غزيرة استمرت أسبوعين.

وأوضحت السلطات الهندية اليوم ان أكثر الولايات تضررًا بالفيضانات كيرالا وكارناتاكا في الجنوب ومهاراشترا وجوجارات في الغرب، إذ جرفت المياه محاصيل زرعت على آلاف الأفدنة وألحقت أضرارا بطرق وخطوط سكك حديدية.

ولاقى 95 شخصا على الأقل حتفهم وفقد 50 آخرون في كيرالا حيث تسببت الأمطار الغزيرة في عشرات الانهيارات الأرضية الأسبوع الماضي وفي حصار أكثر من 100 شخص.

وقال رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان إن نحو 190 ألف شخص لا يزالون مقيمين في مخيمات إغاثة، مشيراً إلى ان بعض السكان بدأوا العودة إلى منازلهم مع انحسار مياه الفيضانات.

وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضم بنجالورو المركز التقني الهندي، لاقى 54 شخصا حتفهم وفقد 15 آخرون.

وأجلت السلطات نحو 700 ألف شخص في الولاية.

وبين مسؤول بولاية مهاراشترا، إن 48 شخصا لقوا حتفهم لكن مياه الفيضانات تنحسر، مضيفاً "نحاول الآن إعادة خدمات الكهرباء ومياه الشرب".

وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة تسببت أيضا في وفاة 32 شخصا في ولاية ماديا براديش وأتلفت محاصيل. وفي ولاية جوجارات، توفي 31 شخصا في حوادث مرتبطة بالأمطار بينما أودت انهيارات أرضية بحياة 12 شخصا تقريبا في ولاية أوتار كاند.

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