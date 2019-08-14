حج / سفير المملكة في إندونيسيا يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج



الرسياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها في جمهورية إندونيسيا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: "أتشرف بأن أرفع لكم - حفظكم الله - أسمى آيات التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله - عز وجل - ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات حكيمة من لدنه ، حفظه الله وادامه ظلاً ظليلاً".

وأضاف إن تلك النجاحات التي شاهدناها أثبتت للعالم ان وراء كل ذلك بقيادة حكيمة وتوجيهات رشيدة لجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج ببذل كافة الإمكانيات وتسخيرها ضيوف الرحمن ، وذكر السفير أن الزيادة التي امر بها للحجاج الإندونيسيين لتصبح بفضل الله 240 الف حاج من جمهورية إندونيسيا لهذا العام كان لها مردود ايجابي كبير بين اوساط الحجاج الاندونيسيين .

ودعا السفير الثقفي أن يحفظ بلادنا وان يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما اللن وان يديم عليهما موفور الصحه والعافي

18:58ت م

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الرسياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي باسمه ونيابة عن منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها في جمهورية إندونيسيا التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ.وقال: "أتشرف بأن أرفع لكم - حفظكم الله - أسمى آيات التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1440هـ، الذي جاء بفضل من الله - عز وجل - ثم بمتابعة مباشرة وتوجيهات حكيمة من لدنه ، حفظه الله وادامه ظلاً ظليلاً".وأضاف إن تلك النجاحات التي شاهدناها أثبتت للعالم ان وراء كل ذلك بقيادة حكيمة وتوجيهات رشيدة لجميع قطاعات الدولة العاملة في الحج ببذل كافة الإمكانيات وتسخيرها ضيوف الرحمن ، وذكر السفير أن الزيادة التي امر بها للحجاج الإندونيسيين لتصبح بفضل الله 240 الف حاج من جمهورية إندونيسيا لهذا العام كان لها مردود ايجابي كبير بين اوساط الحجاج الاندونيسيين .ودعا السفير الثقفي أن يحفظ بلادنا وان يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما اللن وان يديم عليهما موفور الصحه والعافي18:58ت م0120

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