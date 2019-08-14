الفريق الحربي: عطاء الرجال وحسن تنفيذ الخطط وراء نجاح الحج

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

التقى مدير الأمن العام، الفريق أول خالد بن قرار الحربي مساء اليوم الأربعاء، بكافة قيادات قوات أمن الحج المشاركين في حج 1440هـ يتقدمهم قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني.

وفي مُستهل كلمته نقل الحربي للجميع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتهنئته للأمن العام بعيد الأضحى المبارك والنجاحات التي تحققت في موسم حج هذ العام في ظل الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقال الحربي: ” الحمد لله الذي منّ علينا بشرف خدمة الحجيج وتحقيق تطلع القيادة بأن يكون الحاج متفرغاً للعبادة والنسك، بتوفير الأمن والسلامة له منذ وصوله إلى أرض هذه البلاد حتى عودته سالماً، وما تحقق في حج هذا العام من تميز يعود لهمم الرجال الذين بذلوا وما زالوا مستشعرين عظم الأمانة والمسؤولية الملقاة على كاهل كل مشارك من الجندي المتدرب حتى أعلى رتبة، محتسبين الأجر من الله.

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وأضاف: لقد مكننا الله سبحانه وتعالى وشرّفنا بخدمة حجاج بيته ونحتسب هذا العمل عند الله أننا قد أخلصنا وذللنا الصعاب وتجاوزنا في أدائنا بتوفيقه مصاعب الزحام وحركة المركبات بوحدة البذل وإخلاص العمل.

وقال الفريق الحربي: إن النجاح دائماً حليف المبدعين، لكن المحافظة على هذا النجاح يتطلب منّا المحافظة على القمة في قادم الأيام وتطوير الإيجابيات التي أسهمت في هذا النجاح، ومعالجة القصور إن وُجد فوراً خدمة لهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به.

وشدّد الحربي في كلمته على أن العمل بروح الفريق الواحد يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 بفضل عطاء الرجال وحسن تنفيذهم للخطط التي استندت لدراسات مستفيضة وخُطط نوعية ومتابعة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج حفظة الله لجميع المراحل حتى أصبح النجاح مثار إعجاب الآخرين من داخل المملكة وخارجها، وسطر المشاركون أروع درجات البذل والعطاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى.