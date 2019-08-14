شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يعتمد توجيه ٩٤٠ معلماً ومعلمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، عن اعتماد مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان، توزيع ٩٤٠ معلماً ومعلمة وفق المفاضلة والاحتياج، على أن تكون مباشرتهم يوم الأحد القادم. وهنَّأ مدير عام التعليم المعلمين والمعلمات الجدد، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية القادمة. أشار متحدث تعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى أن برنامج تهيئة واستقبال المعلمين والمعلمات الجدد سيبدأ الأحد القادم في الدمام بمقر قصر النخيل على طريق الدمام الجبيل السريع، ويستمر ليومين يتخلله لقاءً مفتوحاً مع مدير عام التعليم، إلى جانب عدد من ورش العمل وطرح عدد من المحاور الهامة، ومن ثم يبدأ البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام.
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