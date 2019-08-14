شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن: الخطط التشغيلية للقطاعات العاملة في الحج وفرت الراحة لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رفع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام.

وقال وزير الحج والعمرة: «شهد حج هذا العام تميزاً كبيراً في تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم الحج من كافة القطاعات العاملة في منظومة خدمات الحجاج، التي كان لها بالغ الأثر في توفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال رحلتهم الإيمانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة».

وأكد بنتن أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام أتى بفضل من المولى عز وجل ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما يوليانه من اهتمام دائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان، في ظل تسخير حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، التي أثمرت ولله الحمد بتمكين جميع الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.