أعداد الحجاج خلال 10 سنوات بين 1.8 مليون و3 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تراوحت أعداد الحجاج الذين أدوا الفريضة خلال السنوات الـ10 الماضية بين 1.8 مليون و3 ملايين حاج، حيث تأرجح الفارق في إجمالي ضيوف الرحمن بين الزيادة والنقصان من عام إلى آخر وفقا لبيانات إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.



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