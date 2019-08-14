نيويورك تايمز تخفض مرتبة محرر بسبب العنصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خفضت صحيفة نيويورك تايمز الدرجة الوظيفية لأحد محرريها، بسبب تغريدتين اعتبرتهما مثيرتين للجدل.

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وأعفت الصحيفة محرر شؤون العاصمة واشنطن، جوناثان وايسمان، من مهمة تغطية أخبار الكونجرس، وقالت إنه لن يكون ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت التغريدتان تحتويان على تلميحات عنصرية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن وايسمان التقى مع مدير التحرير التنفيذي دين باكويت، واعتذر عن تغريدتيه.