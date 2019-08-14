نيويورك تايمز تخفض مرتبة محرر بسبب العنصرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ واشنطن
خفضت صحيفة نيويورك تايمز الدرجة الوظيفية لأحد محرريها، بسبب تغريدتين اعتبرتهما مثيرتين للجدل.
وأعفت الصحيفة محرر شؤون العاصمة واشنطن، جوناثان وايسمان، من مهمة تغطية أخبار الكونجرس، وقالت إنه لن يكون ناشطا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت التغريدتان تحتويان على تلميحات عنصرية، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن وايسمان التقى مع مدير التحرير التنفيذي دين باكويت، واعتذر عن تغريدتيه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.