العثور على حفريات بطريق بحجم إنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ازدادت مقتنيات نيوزيلندا من حفريات الحيوانات الضخمة التي تعود لعصر ما قبل التاريخ بعد اكتشاف بطريق بحجم الإنسان.
وقال متحف كانتربري في كرايستشيرش في بيان أمس إنه عثر على حفريات الطائر الضخم الذي لا يستطيع الطيران، والذي يعتقد أن طوله يبلغ 6ر1 متر ويزن نحو 80 كجم العام الماضي في ساوث إيلاند.
ويعد البطريق الذي عاش منذ نحو 56 و66 مليون عام، إضافة لقائمة الحيوانات الضخمة ولكن المنقرضة في نيوزيلندا، والتي تشمل أكبر ببغاء في العالم ونسرا ضخما.
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