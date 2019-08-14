مستشفى يلجأ للحيوانات الآلية لتدليل المرضى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لجأ مستشفى إعادة التأهيل، شمال شرق ألمانيا، لقطة آلية لتدليل المرضى من كبار السن.

وقال كبير أطباء قسم الأعصاب في المستشفى كريستيان بروجيمان «لقد كان الصدى الذي وجدناه لدى أصحاب الأمراض العضال جيدا حقا، سواء المرضى المصابين بقصور حركي شديد أو المصابين باضطرابات تحديد المكان وأمراض عصبية، أو الذين لا يستطيعون الإفصاح عما بداخلهم.

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وأوضحت نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية بالمستشفى يانين بيلده أنها مقتنعة بالتأثيرات الإيجابية للفكرة «حيث إن تأثير الحيوانات جيد، خاصة لدى كبار المرضى، والذين يتذكرون غالبا حيوانهم الأليف الذي يفتقدونه».

وأضافت بيلده أن قرب هذه القطة الآلية من المرضى شديدي القلق يجعلهم يشعرون باسترخاء واضح، وأشارت في ذلك إلى تجاربها مع كلب علاج أصلي، وقالت إنه لا يمكن استخدام الحيوانات الحية في بعض نطاقات المستشفيات لأسباب تتعلق بالنظافة والتعقيم، وذلك لارتفاع نسبة احتمال حدوث تلوث وعدوى.

ووفقا لإدارة المستشفى فإن سعر الحيوان الآلي الذي تتوفر فيه هذه المواصفات ويبدو أصليا أكثر، يتراوح بين 1500 و2000 يورو «لذلك لا بد، وقبل إنفاق هذا المال، من تحليل تأثيرات القطة ليزي أولا»، حسب بروجيمان الذي يدعم توفير مثل هذه القطة الآلية في المستشفى، إلى جانب نائبة قسم التمريض بيلده، واللذين يسعيان لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى.