تمساح يقتل طفلا عمره 10 أعوام بالفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

لقي صبي في العاشرة من عمره حتفه في هجوم لتمساح أثناء عبوره لنهر بالقرب من منزله غرب الفلبين.

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وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الليفتنانت كولونيل سقراط فالتادو أمس إن التمساح سحب الضحية من ظهر زورق خشبي صغير في نهر في بلدة بالاباك بإقليم بالاوان على بعد 849 كلم جنوب غرب مانيلا الاثنين. وأضاف فالتادو أن الصبي كان في القارب مع شقيقه الأكبر وشقيقته.

وقال إن صيادا عثر على أجزاء من جسد الضحية في اليوم التالي في منطقة أشجار المانجروف القريبة.

وسبق أن شهدت بالاباك هجمات للتماسيح. وفي العام الماضي، أمسكت السلطات بتمساح يبلغ طوله 75ر4 أمتار يشتبه في أنه هاجم وقتل صيادا في البلدة.