محكمة سويدية تدين المغني الأمريكي آساب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أصدرت محكمة سويدية أمس حكما مع إيقاف التنفيذ بحق المغني الأمريكي آساب، عقب إدانته بالاعتداء في القضية المقامة ضده في ستوكهولم.

ومثل آساب، 30 عاما، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، أمام المحاكمة في يوليو الماضي بجانب اثنين آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على شاب في الشارع، في قضية أثارت اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ورفضت المحكمة دفاع المتهمين الثلاثة بأنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم، وقضت بأنهم «قاموا بالاعتداء على الضحية من خلال ضربه وركله». أدانت محكمة ستوكهولم الجزئية الثلاثة بتهمة الاعتداء، وأصدرت أحكاما مع وقف التنفيذ. كما قضت المحكمة بمنح الضحية 19 عاما تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.

وكان الادعاء طالب بتوقيع عقوبة الحبس لفترة تصل إلى ستة أشهر، بحق مايرز، الذي كان محتجزا في السويد منذ الخامس من يوليو الماضي حتى انتهاء المحاكمة في الثاني من أغسطس الحالي.