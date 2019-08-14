، بالطائف غداً .. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن ،

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – تنطلق غداً الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م؛ سباقات الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بعدد 439 شوطًا على فترتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة ٧ صباحاً والفترة المسائية الساعة ٣ عصراً.
وكان الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان قد خصص المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطاً، مخصصة لجميع الفئات العمرية ، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية، بمجموع 48 شوطًا؛ فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا، وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 المحرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.
فيما دعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة في أشواط المهرجان وملاك الهجن؛ للتسجيل الإلكتروني الذي في حال تفعيله لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 07:00 PM
جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – تنطلق غداً الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م؛ سباقات الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف.
ويأتي ذلك ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بعدد 439 شوطًا على فترتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة ٧ صباحاً والفترة المسائية الساعة ٣ عصراً.
وكان الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان قد خصص المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطاً، مخصصة لجميع الفئات العمرية ، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط الماراثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية، بمجموع 48 شوطًا؛ فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطًا، وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 15 المحرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019م.
فيما دعت اللجنة المنظمة الراغبين في المشاركة في أشواط المهرجان وملاك الهجن؛ للتسجيل الإلكتروني الذي في حال تفعيله لمرة واحدة فسوف يتمكن المالك والمضمر مستقبلاً من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.
، بالطائف غداً .. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن ،
المصدر : الخليج 365
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