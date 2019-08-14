موعد الدراسة 1441 وعودة المعلمين، ومعلمي الندب للمدارس

تستعد جميع المدارس في المملكة لبداية عام دراسي جديد 1441، يبدأ العام الدراسي الجديد بعد نهاية موسم الحج، ونهاية السنة الهجرية 1440، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن موعد الدراسة 1441 حتى يكون جميع الطلاب على علم بالموعد، وكشفت أيضا عن موعد عودة المعلمين للمدارس، ومعلمي الندب لإتمام الاستعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي 1441، نكشف لكم في هذا المقال عن موعد الدراسة 1441، وكل المواعيد الهامة الأخرى المرتبطة بالعام الدراسي 1441.

موعد الدراسة 1441

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية يوم 2 / 1 / 1441 هو موعد بداية الدراسة في كل مدارس المملكة في كل المناطق، وكل المراحل، وهذا اليوم يوافق يوم 1 / 9 / 2019 ميلاديا، ويتخلل الشهر الأول في الدراسة إجازة العيد الوطني في السعودية، وستكون إجازة لمدة يوم واحد فقط، وبعد ثلاثة أشهر تكون اختبارات الفصل الدراسي الأول.

موعد عودة المعلمين للمدارس، ومعلمي الندب

كشفت وزارة التربية والتعليم عن عودة معلمين المدارس سيكون في يوم 24 / 12 / 1440 أي قبل بداية الدراسة بأسبوع بينما حددت يوم بداية الدراسة هو يوم عودة معلمي الندب لانهم يأتوا من أماكن بعيدة عن المدارس التي يعملوا فيها، ويعود الإداريين إلى المدارس في يوم 17 / 12/ 1440، وذلك حتى يتم إعداد جميع القوائم، وتجهيز كل الإداريات اللازمة في بداية العام الدراسي 1440.

تستمر الدراسة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يبدأ الترم الثاني يوم 4 / 6 / 1441، ويستمر لمدة ثلاثة شهور أخرى، وتأتي بعد ذلك اختبارات نهاية العام الدراسي في يوم 11 / 10 / 1441، ثم تبدأ إجازة نهاية العام التي تستمر لمدة أربعة أشهر كاملة.