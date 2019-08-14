حج / مدير الأمن العام يلتقي قيادات قوات أمن الحج المشاركين في حج 1440هـ



مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

التقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي اليوم قيادات قوات أمن الحج المشاركين في حج 1440هـ يتقدمهم قائد قوات أمن الحج اللواء سعيد بن سالم القرني.

ونقل معاليه للجميع تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظه الله- وتهنئته للأمن العام بعيد الأضحى المبارك والنجاحات التي تحققت في موسم حج هذ العام في ظل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين – حفظهما الله.

وقال معاليه : الحمد لله الذي منَ علينا بشرف خدمة الحجيج وتحقيق تطلع القيادة بأن يكون الحاج متفرغا للعبادة والنسك من خلال توفير الأمن والسلامة له منذ وصوله إلى أرض هذه البلاد حتى عودته إلى وطنه سالما غانما مرجعا ما تحقق في حج هذا العام من تميز يعود أولا لتوفيق الله ثم همم الرجال الذين بذلوا وما زالوا مستشعرين عظم الأمانة والمسئولية الملقاة على كاهل كل مشارك من الجندي المتدرب حتى أعلى رتبة محتسبين الأجر من الله عز وجل.

وأضاف : لقد مكننا الله سبحانه وتعالي وشرفنا بخدمة حجاج بيته ونحتسب هذا العمل عند الله أننا قد اخلصنا وذللنا الصعاب وتجاوزنا في أدائنا بتوفيقه مصاعب الزحام وحركة المركبات بوحدة البذل وإخلاص العمل مؤكدا أن النجاح دائما حليف المبدعين ، لكن المحافظة عليه يتطلب منَا المزيد من الجهد والعطاء والإخلاص للبقاء على القمة في قادم الأيام وتطوير الإيجابيات التي اسهمت في هذا النجاح ومعالجة القصور إن وجدت فورا خدمة لهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به.

وأفاد الفريق أول قرار الحربي أن العمل بروح الفريق الواحد يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 بفضل الله ثم عطاء الرجال وحسن تنفيذهم للخطط التي استندت لدراسات مستفيضة وخطط نوعية ومتابعة من صاحب السمو الملكي زير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج حفظة الله لجميع المراحل حتى أصبح النجاح مثار إعجاب الأخرين من داخل المملكة وخارجها ، وسطر المشاركون أروع درجات البذل والعطاء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالي سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

انتهـى

18:34ت م

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