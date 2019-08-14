حج / سمو الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج



مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ , بفضل الله عز وجل ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان .

وقال سموه : " إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير

وأكد سموه أن وزارة الحرس الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تتشرّف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواءاً في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية ".

وسأل سمو الأمير عبدالله بن بندر في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

// انتهى

18:33ت م

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مكة المكرمة 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ لما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام 1440هـ , بفضل الله عز وجل ثم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من اهتمام بالغ ومتابعة مباشرة لتكامل جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي مكنتهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة وراحة واطمئنان .وقال سموه : " إن المتابعة الدائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ كان لها بعد توفيق الله أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح كبير لحج هذا العام على جميع الأصعدة " , مؤكداً أن المملكة أثبتت للعالم أجمع قدرتها على القيام بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، معتمدةً بعد الله على سواعد أبنائها في جميع أجهزة الدولة المختلفة للقيام بهذه الرسالة العظيمة التي تفتخر بها المملكة قيادةً وشعباً.وأكد سموه أن وزارة الحرس الوطني وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تتشرّف كل عام بمشاركتها في خدمة ضيوف الرحمن وأداء رسالتها وواجباتها على الوجه الأكمل سواءاً في الجوانب الأمنية والتنظيمية أو الجوانب الصحية والإرشادية ".وسأل سمو الأمير عبدالله بن بندر في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.// انتهى18:33ت م0117

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