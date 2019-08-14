حج / سياسيون أردنيون يهنئون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد بنجاح موسم الحج



عمّان 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

ثمن سياسيون أردنيون الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية

وقدموا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بنجاح موسم الحج لهذا العام، منوهين بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن الأمر الذي مكّنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقدم رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان الأردني العين غازي الطيب، التهنئة والشكر للمملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم حج عام 1440هــ ، مثمناً اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وقال :" هذا النجاح جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بُذل من القيادة الحكيمة في المملكة، مجددا التأكيد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حرصت على بذل الغالي والنفيس لإنجاح موسم الحج ، من خلال تقديم كافة التسهيلات والاهتمام والرعاية وحسن تنظيم الأمر الذي مكّن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة".

بدوره، قدم عضو لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني النائب صوان الشرفات، التهنئة والشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، على جهودهما المتميزة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل ما يطلبه الحاج.

وقال :" لقد أدى الحجاج هذا العام مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعتهما لجميع أعمال لجان الحج التي كان لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن".

من جهته ، سأل عضو لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني شعيب شديفات، الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.

وقدم الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لرعايتها واهتمامها بتيسير شؤون قاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة وكافة مؤسساتها العسكرية والمدنية والأهلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للأمتين العربية والإسلامية.

// انتهى //

18:29ت م

0115



عمّان 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسثمن سياسيون أردنيون الخدمات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن وجعل رحلتهم الإيمانية أكثر راحة وسهولة.وقدموا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بنجاح موسم الحج لهذا العام، منوهين بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن الأمر الذي مكّنهم من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.وقدم رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان الأردني العين غازي الطيب، التهنئة والشكر للمملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم حج عام 1440هــ ، مثمناً اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقال :" هذا النجاح جاء بعد توفيق الله كنتيجة لجهد كبير بُذل من القيادة الحكيمة في المملكة، مجددا التأكيد على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حرصت على بذل الغالي والنفيس لإنجاح موسم الحج ، من خلال تقديم كافة التسهيلات والاهتمام والرعاية وحسن تنظيم الأمر الذي مكّن ضيوف الرحمن من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة".بدوره، قدم عضو لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني النائب صوان الشرفات، التهنئة والشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- ، على جهودهما المتميزة لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل ما يطلبه الحاج.وقال :" لقد أدى الحجاج هذا العام مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وسط أجواء إيمانية تحفها رعاية الله ثم ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعتهما لجميع أعمال لجان الحج التي كان لها جهود كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن".من جهته ، سأل عضو لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب الأردني شعيب شديفات، الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والأمان ويحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه.وقدم الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- لرعايتها واهتمامها بتيسير شؤون قاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، مشيدا بالجهود التي تبذلها المملكة وكافة مؤسساتها العسكرية والمدنية والأهلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للأمتين العربية والإسلامية.// انتهى //18:29ت م0115

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / سياسيون أردنيون يهنئون خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد بنجاح موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.