حج/ سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ القيادة بنجاح حج 1440



الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله عز وجل الذي شرَّف هذه البلاد الطاهرة وقيادتها الحكيمة بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيته العتيق على مر الأزمنة، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وما تحقق في موسم حج هذا العام، ما هو إلا تأكيد للأولوية التي تطلقها القيادة الحكيمة لتوفير وتسخير كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وفق أحدث الطرق التنظيمية والتشغيلية".

واختتم سموه تصريحه قائلاً: "قيادتنا الرشيدة وفرت كل الإمكانات اللازمة والطاقات البشرية المؤهلة ليتسنى للحجاج آداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، وهو الأمر الذي سنظل كسعوديين نفاخر به دائماً وأبداً، بوضع كل جهودنا لتحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا في خدمة ضيوف الرحمن ، ونحمد الله عز وجل أن منّ علينا بهذا النجاح الكبير الذي كان مصدر سعادة وبهجة لنا جميعًا".

//انتهى //

18:20ت م

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الرياض 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.وقال سموه في تصريح صحفي بهذه المناسبة: "نحمد الله عز وجل الذي شرَّف هذه البلاد الطاهرة وقيادتها الحكيمة بخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيته العتيق على مر الأزمنة، ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ وما تحقق في موسم حج هذا العام، ما هو إلا تأكيد للأولوية التي تطلقها القيادة الحكيمة لتوفير وتسخير كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، وفق أحدث الطرق التنظيمية والتشغيلية".واختتم سموه تصريحه قائلاً: "قيادتنا الرشيدة وفرت كل الإمكانات اللازمة والطاقات البشرية المؤهلة ليتسنى للحجاج آداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، وهو الأمر الذي سنظل كسعوديين نفاخر به دائماً وأبداً، بوضع كل جهودنا لتحقيق تطلعات وتوجهات قيادتنا في خدمة ضيوف الرحمن ، ونحمد الله عز وجل أن منّ علينا بهذا النجاح الكبير الذي كان مصدر سعادة وبهجة لنا جميعًا".//انتهى //18:20ت م0108

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