السعودية اليوم / محافظ الداير يؤدي صلاة الميت على الشهيد الحريصي



الداير 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

أدّى محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة، وجموع المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة ، صلاة الميت على الشهيد العريف سالم بن سلمان بن جابر الحريصي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

ونقل محافظ الداير تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ هذا الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة مع محافظ الداير عدد من القيادات الأمنية والعسكرية .

// انتهى //

18:00ت م

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