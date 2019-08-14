السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تكثف أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



نجران 13 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 14 أغسطس 2019 م واس

كثفت أمانة منطقة نجران ممثلة في الوكالات والإدارات المعنية؛ جهودها لخدمة المواطن والمقيم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا.

وأكد أمين منطقة نجران المكلف فرج بن سالم ال منصور، وضع الأمانة لخطة عمل مبكرة لأعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، وكل ما يتعلق بصحة المواطن والمقيم في إطار مسؤولياتها الصحية والرقابية، كما عملت على تهيئة الحدائق والمتنزهات لأهالي المنطقة وزوارها، وجدولة أعمال الإصحاح البيئي وتكثيف النظافة العامة داخل المدينة والرقابة الميدانية الدائمة على المرافق.

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17:27ت م

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