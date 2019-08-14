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فيديو.. فيضانات الهند تقتل 270 وتشرد مليوناً
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أودت بحياة أكثر من 270 شخصاً هذا الشهر وتسبّبت في تشريد مليون شخص، وغمرت المياه آلاف المنازل في ست ولايات؛ وذلك بعد أمطار موسمية غزيرة استمرت أسبوعين.
وذكرت مصادر إعلامية أن من أكثر الولايات تضرراً بالفيضانات كيرالا وكارناتاكا في الجنوب، ومهاراشترا وجوجارات في الغرب، إذ جرفت المياه محاصيل زُرعت على آلاف الأفدنة، وألحقت أضراراً بطرق وخطوط سكك حديدية.
ولقي 95 شخصاً على الأقل حتفهم وفُقد 50 آخرون في كيرالا، حيث تسبّبت الأمطار الغزيرة في عشرات الانهيارات الأرضية الأسبوع الماضي، وفي حصار أكثر من 100 شخص.
وقال رئيس وزراء الولاية، بيناراي فيجايان، إن نحو 190 ألف شخص لا يزالون مقيمين في مخيمات إغاثة، لكنه أضاف أن بعض السكان بدأوا العودة إلى منازلهم مع انحسار مياه الفيضانات.
وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضمّ بنجالورو المركز التقني الهندي، لقي 54 شخصاً حتفهم وفُقد 15 آخرون. وأجلت السلطات نحو 700 ألف شخص في الولاية.
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