إشادة عالمية بالموسم: حج بلا حوادث أو اضطرابات سياسية

2019-08-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

بدأ العديد من حجاج بيت الله الحرام الاستعداد لمغادرة مكة المكرمة والعودة إلى بلادهم بعد أدائهم للفريضة على أكمل وجه، وسط أجواء سعت المملكة لتسهيلها على ضيوف الرحمن بشكل واضح.

وأبرزت وكالة الأنباء الدولية رويترز، انتهاء الحج دون وقوع أي حوادث كبيرة، مشددة على نجاح الخطط اللوجيستية والأمنية والصحية التي اعتمدتها المملكة في التعامل مع موسم الحج، حتى مع هطول الأمطار بغزارة في بعض الأيام، وبالأخص في عرفات.

حج بلا حوادث

وقال الحاج جاسم علي إنه ممتن للسلطات في المملكة على قضائه أسبوعاً طويلاً من الطقوس الدينية والشعائر الروحانية المرتبطة بالحج.

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وأضاف علي، وهو يستعد لأداء الصلوات النهائية في مكة: “لا أحد يأتي إلى الحج دون أشياء بداخله يريد أن يطلبها من الله.. المرضى والمدينون.. مثل هذه الأشياء فقط الله يمكن أن يمنحك إياها”.

وحضر حوالي 2.5 مليون حاج، معظمهم من الخارج، وذلك بتأمين أكثر من 120 ألف من أفراد قوات الأمن وأكثر من 30 ألف من العاملين في مجال الصحة، والذين تواجدوا على مدار الـ24 ساعة للحفاظ على السلامة وتقديم الإسعافات الأولية.

لا اضطرابات سياسية

وسلطت “رويترز” الضوء على حضور الإيرانيين هذا العام للحج، بالرغم من التوترات المتصاعدة بعد الاستيلاء على السفن التجارية والهجمات على الناقلات بالقرب من مضيق هرمز، وهو الأمر الذي أضر بشكل واضح بحركة التجارة العالمية في الأشهر الثلاثة الماضية.

وعززت بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من تواجدها العسكري في مضيق هرمز، وذلك سعيًا وراء تأمين مرور ناقلاتها التجارية خلال المستقبل القريب.