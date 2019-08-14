شكرا لقرائتكم أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-14 أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم متابعات الخليج 365 - الأحساء سجّلت الأحساء وحفر الباطن أعلى درجات الحرارة في المملكة اليوم الأربعاء. Advertisements وبحسب الهيئة العامة للأرصاد فقد تم تسجيل 46 درجة مئوية في مرصدي الأحساء وحفر الباطن، فيما تم تسجيل 45 درجة في مرصد الدمام. وفي مرصدي الرياض والقصيم تم تسجيل 44 درجة في كل منهما.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعلى درجات الحرارة المسجلة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.