2019-08-14

أخت شهيد فلسطيني بعد استضافة الملك : كنا في أمسّ الحاجة للحج

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أشادت حاجة فلسطينية من ذوي الشهداء بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باستضافتها ضمن وفد فلسطين لهذا العام.

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وقالت سها النجار أخت أحد الشهداء من قطاع غزة بفلسطين، وهي في طريقها لزيارة مدينة المصطفى بعد أن منّ الله عليها بأداء مناسك الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين ضمن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نشكر الملك سلمان وولي عهده الرشيد على هذه الدعوة الكريمة.

وتابعت : كنا في أمسّ الحاجة لهذه الرحلة الروحانية المليئة بالمشاعر المقدسة، مُوجّهة الشكر للشعب السعودي على حسن الوفادة.