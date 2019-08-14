- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أخت شهيد فلسطيني بعد استضافة الملك : كنا في أمسّ الحاجة للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أخت شهيد فلسطيني بعد استضافة الملك : كنا في أمسّ الحاجة للحج
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أشادت حاجة فلسطينية من ذوي الشهداء بمكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان باستضافتها ضمن وفد فلسطين لهذا العام.
وقالت سها النجار أخت أحد الشهداء من قطاع غزة بفلسطين، وهي في طريقها لزيارة مدينة المصطفى بعد أن منّ الله عليها بأداء مناسك الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين ضمن برنامج الاستضافة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نشكر الملك سلمان وولي عهده الرشيد على هذه الدعوة الكريمة.
وتابعت : كنا في أمسّ الحاجة لهذه الرحلة الروحانية المليئة بالمشاعر المقدسة، مُوجّهة الشكر للشعب السعودي على حسن الوفادة.
كانت هذه تفاصيل خبر أخت شهيد فلسطيني بعد استضافة الملك : كنا في أمسّ الحاجة للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.