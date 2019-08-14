2019-08-14

فيديو.. الفيصل عن أداء بدر بن سلطان: يقوم بعمل عجيب

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أشاد أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بأداء نائبه الأمير بدر بن سلطان خلال موسم الحج.

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وقال الفيصل في حوار له مع قناة العربية قبل يومين: إن الأمير بدر يقوم بعمل عجيب في لجنة الحج من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وتابع الفيصل أن الأمير بدر شاب وقد استغل شبابه في أطهر بقاع الأرض.