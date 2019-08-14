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فيديو.. الفيصل عن أداء بدر بن سلطان: يقوم بعمل عجيب
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أشاد أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بأداء نائبه الأمير بدر بن سلطان خلال موسم الحج.
وقال الفيصل في حوار له مع قناة العربية قبل يومين: إن الأمير بدر يقوم بعمل عجيب في لجنة الحج من أجل خدمة ضيوف الرحمن.
وتابع الفيصل أن الأمير بدر شاب وقد استغل شبابه في أطهر بقاع الأرض.
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