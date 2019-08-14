2019-08-14

الأرصاد : أمطار على مكة والمدينة حتى الثامنة مساء

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن وجود أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظة وادي الفرع، محافظة العيص، محافظة العلا والأجزاء المجاورة.

وبيّنت الإدارة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.

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كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً عبر الإنذار المبكر حول حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة محافظات: العاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى وأضم والجموم والعرضيات والكامل وبحرة وميسان والطائف.

وتوقعت الهيئة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول في بعض الأماكن.

وبيّنت أن بداية الإنذار ستكون من الساعة الواحدة ظهرًا على أن تنتهي الحالة في الثامنة مساء.