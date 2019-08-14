مدير جامعة شقراء يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم حج هذا العام

جدة - عمرو شويل رفع مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، تهنئته باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات جامعة شقراء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على النجاح المتميز لأعمال موسم حج هذا العام 1440.

وقال إن نجاح موسم الحج كان بفضل الله ثم بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، من اهتمام كبير ومتواصل لخدمة ضيوف الرحمن بتوفير جميع الإمكانات لخدمة وراحة الحجاج القادمين من كل أصقاع الأرض، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لراحة حجاج بيت الله الحرام حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم أراضي المملكة إلى أن يعودوا إلى أوطانهم مقبولين سالمين.

Advertisements

وقال “الأسمري”، إن العالم بأكمله قد شاهد التنظيم والاستعدادات التي تقوم به المملكة لراحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام وما تقدمه قطاعات الدولة كافة من خلال منظومة متكاملة لراحة وأمن قاصديه.

وأكد “الأسمري”، أن نجاح موسم الحج لعام 1440هـ، يأتي ثمرة لتضافر جهود جميع قطاعات وأجهزة الدولة الأمنية والمدنية المختلفة المشاركة في خدمة وراحة ضيوف الرحمن، بتوجيه كريم ومتابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده وما سخرته في هذا الجانب من قدرات وإمكانيات وطاقات بشرية ومادية وآلية أسهمت جميعها بعد توفيق الله –عز وجل- للخروج بهذا الموسم الناجح والذي شهده العالم بأكمله.

وأشار إلى مشاركة جامعة شقراء في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ممثلة بالعيادة الطبية المتنقلة لخدمة الحجاج وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وكذلك فرقة جوالة الجامعة التي قدمت خدمات عدة لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى تشمل إرشاد التائهين، وتفويج الحجاج، واسعاف الحالات الطارئة وغيرها من أعمال أخرى.