شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة يرشدون 211 ألف حاج تائه خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أظهر إحصاء صادر من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام، أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءاً من يوم السابع من ذي الحجة حتى ظهر اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 211.107 حجاج من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 20.133 حاجاً إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 190.974 حاجاً بالتوجيه والشرح، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 6271 طلعة.

وأكد المشرف العام على المعسكرات بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والتشجيع الذي وجدوه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس الجمعية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية أكثر من 2500 كشاف وجوال وقائد، عملوا في 9 مراكز إرشاد بمشعر منى، و7 مراكز في مشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.