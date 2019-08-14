شكرا لقرائتكم خبر عن رفض مبلغاً من حاجَّة بـ«هذا واجبي».. فكافأه وزير الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كافأ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز لتفانيه وإخلاصه في عمله إبان مشاركته ضمن قوات أمن المنشآت في المشاعر المقدسة، بعد أن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يرفض مبلغاً مالياً قدمته حاجه عربية لما شاهدته من حسن عمل وخدمة لضيوف الرحمن بمحطة (رقم 1) في قطار المشاعر.

وقدم وزير الداخلية شكره وتقديره لرجل الأمن، مثنيا على إخلاصه في عمله، وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال وسيارة، ووجه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، و دعاه وزير الداخلية إلى زيارته عقب انتهاء دورته التدريبية.

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يذكر أن قائد قوات أمن المنشآت اللواء حامد الطويرقي التقى بالطالب العسكري ماجد العبدالعزيز وكافأه بمبلغ 20 ألف ريال نظير ما بدر منه.

ولايزال ماجد طالبا في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية، وتبقت أشهر على تخرجه.

وأكد الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز أن ما كان يقوم بع من عمل هو من واجبه انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تجاه تقديم أقصى الخدمات لضيوف الرحمن وبمتابعة من قائد قوات أمن المنشآت.