شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: رجال الأمن كانوا مثالاً يُقتدى به في حسن التعامل مع ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى) قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي. وخصّ الأمير خالد الفيصل بالشكر الجهات أعضاء لجنة الحج المركزية، التي كان لتكامل أعمالها وتضافر جهودها الأثر الكبير في إنجاح حج هذا العام، بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمتهم، مشيداً بالجهود الكبيرة لرجال الأمن، الذين كانوا مثالاً يقتدى به في حسن التعامل وعكس الصورة الحقيقية عن الإنسان السعودي. وأكّد ضرور مواصلة الجهات أعمالها وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الجزء المتبقي من موسم الحج حتى تمام مغادرتهم وعودتهم لبلادهم سالمين غانمين.



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