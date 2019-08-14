، هيئة المسجد الحرام تنفذ خطتها ليوم النفرة للمتعجلين والمتأخرين ،

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نفّذت هيئة المسجد الحرام خطتها ليومي النفرة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة للمتعجلين والمتأخرين داخل صحن المطاف والأروقة والأدوار العلوية والساحات الخارجية ومراكز التوعية.
وكثفت الهيئة الجهود في التفويج من وإلى صحن المطاف، إضافة إلى التوجيه إلى الأدوار العلوية وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى، فيما تقوم اللجان في المسعى بالتوجيه للأدوار المتكررة؛ تخفيفاً للزحام.
وقال رئيس الهيئة الشيخ علي بن حامد النافعي: الخطة خضعت للدراسة ونفذت بنجاح بعد الاستعداد الكامل.
وأضاف: تم التنفيذ بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام وإدارة الممرات والإدارة العامة النسائية وكل ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
هيئة المسجد الحرام تنفذ خطتها ليوم النفرة للمتعجلين والمتأخرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-14
نفّذت هيئة المسجد الحرام خطتها ليومي النفرة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة للمتعجلين والمتأخرين داخل صحن المطاف والأروقة والأدوار العلوية والساحات الخارجية ومراكز التوعية.
وكثفت الهيئة الجهود في التفويج من وإلى صحن المطاف، إضافة إلى التوجيه إلى الأدوار العلوية وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى، فيما تقوم اللجان في المسعى بالتوجيه للأدوار المتكررة؛ تخفيفاً للزحام.
وقال رئيس الهيئة الشيخ علي بن حامد النافعي: الخطة خضعت للدراسة ونفذت بنجاح بعد الاستعداد الكامل.
وأضاف: تم التنفيذ بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام وإدارة الممرات والإدارة العامة النسائية وكل ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
05:53 PM
بالتعاون مع قيادة الأمن وإدارة الممرات والإدارة العامة النسائية
نفّذت هيئة المسجد الحرام خطتها ليومي النفرة الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة للمتعجلين والمتأخرين داخل صحن المطاف والأروقة والأدوار العلوية والساحات الخارجية ومراكز التوعية.
وكثفت الهيئة الجهود في التفويج من وإلى صحن المطاف، إضافة إلى التوجيه إلى الأدوار العلوية وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى، فيما تقوم اللجان في المسعى بالتوجيه للأدوار المتكررة؛ تخفيفاً للزحام.
وقال رئيس الهيئة الشيخ علي بن حامد النافعي: الخطة خضعت للدراسة ونفذت بنجاح بعد الاستعداد الكامل.
وأضاف: تم التنفيذ بالتعاون مع قيادة أمن المسجد الحرام وإدارة الممرات والإدارة العامة النسائية وكل ذلك وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
، هيئة المسجد الحرام تنفذ خطتها ليوم النفرة للمتعجلين والمتأخرين ،
المصدر : الخليج 365
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