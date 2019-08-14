، 50 فارساً و100 هجّان يجسدون حقباً زمنية تصل إلى 1500 سنة ،

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قدّم شباب نادى فرسان الوطن بسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة ضمن موسم الطائف، عروضاً مسرحية ومشاهد تصور الحياة العربية في حقب زمنية مختلفة، وقافلة الإبل التي لاقت استحسان الزوار، وأضافت رونقاً خاصاً للجادة، والاستعانة بعالميين لتصميم الملابس القديمة في تقديم الاستعراضات المختلفة.
وقال المشرف على نادي فرسان الوطن بسوق عكاظ ضيف الله الجعيد: إن المشاهد التي تقدّم موزعة من خلال 50 فارساً، و100 هجّان يجسدون الماضي في الحاضر في حقبة زمنية تصل إلى 1500 سنة تنقل الزوار إلى عوالم أخرى، وتسمح له بكسر الزمان، والمكان حتى يستطيع المشاهد أن يربط القصة بشكل الحياة التي كانت سائدة في ذلك العصر.
وأوضح "الجعيد" أن المواقع التي تحاكي الأدوار التاريخية تتمثل في جادة عكاظ، وحي عكاظ، والأسواق التاريخية كل فارس أو هجّن يمثل دوره المناط به، مشيراً إلى أن الخيالة يجوبون جنبات السوق على ظهور خيولهم بزي الفرسان، وقوافل الإبل تسير في السوق وهي تحكي حكايات تجارة يجولون في السوق على مدار اليوم.
وقال "الجعيد": إن اللباس المميّز لأدوار فرسان الوطن وظفت فيه خبرات عالمية ومصممين من دول عربية لتصميم الملابس القديمة بتفاصيلها، والدروع والسيوف، والرماح، والنبال، لافتاً إلى أنه جرى صناعتها من مواد تعطي طابع عن الزمن القديم لنقل صورة في زمن الحضارة.
14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440 05:27 PM
"الجعيد": المواقع تحاكي الأدوار التاريخية في سوق عكاظ50 فارساً و100 هجّان يجسدون حقباً زمنية تصل إلى 1500 سنة
قدّم شباب نادى فرسان الوطن بسوق عكاظ في نسخته الثالثة عشرة ضمن موسم الطائف، عروضاً مسرحية ومشاهد تصور الحياة العربية في حقب زمنية مختلفة، وقافلة الإبل التي لاقت استحسان الزوار، وأضافت رونقاً خاصاً للجادة، والاستعانة بعالميين لتصميم الملابس القديمة في تقديم الاستعراضات المختلفة.
وقال المشرف على نادي فرسان الوطن بسوق عكاظ ضيف الله الجعيد: إن المشاهد التي تقدّم موزعة من خلال 50 فارساً، و100 هجّان يجسدون الماضي في الحاضر في حقبة زمنية تصل إلى 1500 سنة تنقل الزوار إلى عوالم أخرى، وتسمح له بكسر الزمان، والمكان حتى يستطيع المشاهد أن يربط القصة بشكل الحياة التي كانت سائدة في ذلك العصر.
وأوضح "الجعيد" أن المواقع التي تحاكي الأدوار التاريخية تتمثل في جادة عكاظ، وحي عكاظ، والأسواق التاريخية كل فارس أو هجّن يمثل دوره المناط به، مشيراً إلى أن الخيالة يجوبون جنبات السوق على ظهور خيولهم بزي الفرسان، وقوافل الإبل تسير في السوق وهي تحكي حكايات تجارة يجولون في السوق على مدار اليوم.
وقال "الجعيد": إن اللباس المميّز لأدوار فرسان الوطن وظفت فيه خبرات عالمية ومصممين من دول عربية لتصميم الملابس القديمة بتفاصيلها، والدروع والسيوف، والرماح، والنبال، لافتاً إلى أنه جرى صناعتها من مواد تعطي طابع عن الزمن القديم لنقل صورة في زمن الحضارة.
، 50 فارساً و100 هجّان يجسدون حقباً زمنية تصل إلى 1500 سنة ،
المصدر : الخليج 365
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