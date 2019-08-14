، التلفزيون اليمني ينقل مشاعر ضيوف خادم الحرمين على مدار الساعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الشؤون الإسلامية" هيّأت مركزاً إعلاميّاً لدعم جميع القنوات العالمية

شارك التلفزيون اليمني الرسمي، وعدد من القنوات الفضائية اليمنية الخاصة، إلى جانب قنوات عالمية؛ بتغطية ونقل مشاعر حجاج بيت الله الحرام المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أسر وذوي الشهداء المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل من الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وواكبت قناة "اليمن" الفضائية الرسمية، وقنوات "الشرعية" و"سهيل" و"المهرة"، على مدار الساعة؛ تنقلات ضيوف خادم الحرمين الشريفين من حجاج اليمن، منذ تفويجهم من بلادهم وصولاً إلى المشاعر المقدسة، وانتهاء بزيارة المدينة المنورة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقد هيّأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ كافة الخدمات لمختلف القنوات الإعلامية العالمية؛ حيث جهزت مركزاً إعلاميّاً متكاملاً لنقل وقائع برنامج الضيوف، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم حج 1440هـ، ورصد برامج الاستضافة خطوة بخطوة.

وكانت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة؛ قد شرعت بتنفيذ خطتها الإعلامية منذ بدء الموسم؛ لخدمة الوفود الإعلامية التي استضافها البرنامج لتغطية موسم الحج لهذا العام.

وقد رافقت الضيوف أكثر من 20 قناة فضائية عالمية ومحلية، إلى جانب أكثر من 30 صحفيّاً ومراسلاً ومذيعاً من الإعلاميين ممثلي وكالات الأنباء العربية والعالمية والقنوات الفضائية والصحف العربية والدولية.

وشاركت القنوات الفضائية في بثّ الفعاليات الإعلامية للمناسك برسائل إعلامية موجهة للعالم قاطبة، عبّرت في مضامينها عن سماحة وعالمية الإسلام، وبثّ ما يقدمه برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحجاج من خدمات متكاملة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة.

جدير بالذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة والزيارة، يستضيف في حجّ هذا العام 6500 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم؛ منهم ذوو الشهداء في فلسطين ومصر واليمن والسودان، وذوو شهداء الحادث الإرهابي بمسجدين في نيوزيلندا.موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج