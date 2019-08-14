فيديو متداول لفتاة معلقة في "تلفريك الطائف"

دبي - بواسطة محمد فارس وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعلّق فتاة على "تلفريك الطائف"، ما دفع بعض المارة لتوقيف سياراتهم لمتابعتها.

وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع متدلية من تلفريك الطائف، في منظر لفت انتباه كثيرين.

وقالت مصادر إن ما أقدمت عليه الفتاة يعتبر لعبة جديدة أطلق عليها اسم "بساط الريح"؛ لنقل الشخص معلقاً من مكان إلى مكان آخر، دون إضافة تفاصيل حول اللعبة وماهيتها.

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