- 1/2
- 2/2
دبي - بواسطة محمد فارس وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعلّق فتاة على "تلفريك الطائف"، ما دفع بعض المارة لتوقيف سياراتهم لمتابعتها.
وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع متدلية من تلفريك الطائف، في منظر لفت انتباه كثيرين.
وقالت مصادر إن ما أقدمت عليه الفتاة يعتبر لعبة جديدة أطلق عليها اسم "بساط الريح"؛ لنقل الشخص معلقاً من مكان إلى مكان آخر، دون إضافة تفاصيل حول اللعبة وماهيتها.
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
دول لا يوجد بها مطاعم ماكدونالدز على أراضيها
من Microsoft News
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو متداول لفتاة معلقة في "تلفريك الطائف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.