شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: داعش يعود إلى مدينة عدن ويعلن نجاح أول عملية .. وينشر (صور مروعة) ومفاجأة بشان هوية القتيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الارهابي، الثلاثاء 13 اغسطس / اب 2019، تبنّيه اغتيال ضابط في الجيش اليمني في مدينة عدن (جنوبي اليمن). ‏ونشرت حسابات موالية للتنظيم على موقع التغريدات العالمي "تويتر"، اعلان تبني التنظيم الإرهابي لاغـتـيـال الرقيب نصر عبده قايد اثناء ماكان يستقل سيارته في احد احياء منطقة الشيخ عثمان بمدينة عدن. ونشر الموالون للتنظيم المتطرف صورا لعملية الاغتيال والتي تمت بسلاح رشاش كاتم - بحسب الصور ذاتها. Advertisements وشهدت مدينة عدن خلال الثلاثة الاعوام الماضية حالة انفلات امني غير مسبوق، بالتزامن مع سلسلة اغتيالات طالت عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية والدينية.

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