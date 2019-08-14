خالد السليمان: قطري يفتتح مطار الملك عبدالعزيز

قال الكاتب خالد السليمان “كانت صدفة لافتة أن يكون أول مسافر دولي يستقبله مطار الملك عبدالعزيز الجديد حاجا قطريا وصل على متن أول رحلة طيران دولية يستقبلها المطار الجديد قادمة من أبوظبي !”.

وأضاف خلال مقال له منشور في صحيفة “عكاظ” بعنوان “قطري يفتتح مطار الملك عبدالعزيز” الحاج القطري الذي استقبله موظفو الجوازات وأنهوا إجراءات دخوله كأول مسافر في الصالة الدولية استحق أن يكون تحت نقطة الضوء كما هي العادة في مثل هذه الأوليات حول العالم، كما مثل دلالة رمزية على قدرة الحجاج القطريين على الوصول إلى مكة المكرمة لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وأن الأبواب مفتوحة كما هي الأذرع مفتوحة لجميع ضيوف الرحمن من مختلف الجنسيات ومن كافة الجهات !

وتابع: سينضم ضيف الرحمن القطري إلى بقية الحجاج القطريين الذين سبقوه عبر منافذ السفر والدخول المختلفة إلى السعودية في مقر إقامتهم المخصص في المشاعر المقدسة، حيث تقدم أجهزة الدولة ومؤسسات الحج خدماتها إلى أكثر من مليوني حاج قدموا من مختلف بقاع الأرض ليجدوا الأمن والأمان وكل السبل الميسرة لتمكينهم من أداء فريضتهم في هذا الحدث الحاشد العظيم !

واختتم مقاله قائلا: “عندما يعود هذا الحاج إلى بلاده سيتحدث عن اعتزازه بأنه أول مسافر يفتتح مطارا دوليا، كما سيتحدث عن أدائه نسكه وما وجده من إمكانات مسخرة لتمكينه من ذلك، وعما لقيه من ترحاب في بلاد لم يؤخذ فيها ضيوفها يوما بجريرة سياسات حكومات بلدانهم !.”.